Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі Оксена Лісового. За його словами, це надзвичайно важливе рішення для України.

Дивіться також Якою буде освіта у 2026 році: від підвищення зарплат учителям і стипендій студентам до реформ

Чому це важливо для України?

До цього складу входять лише 12 країн світу, а регіон Східної Європи представляють лише дві. На період 2026 – 2027 років – Україна та Словаччина, а також Рада Європи.

Для нашої країни — це не лише визнання, але й реальний інструмент впливу. Україна отримує можливість долучатися до формування міжнародних освітніх пріоритетів, партнерств та довгострокового розвитку освіти – зокрема на визначення цілей після 2030 року, з урахуванням українського досвіду та викликів, яким ми протистоїмо,

– повідомив міністр.

За його словами, це рішення стало можливим завдяки послідовній роботі МОН над реформами та системній вибудові довгострокових міжнародних партнерств.

Дивіться також Дистанційне навчання чи продовження канікул: які рішення ухвалили у регіонах

Як ЄС оцінив прогрес реформ у сфері освіти і науки України?