Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме Оксена Лисового. По его словам, это очень важное решение для Украины.

Почему это важно для Украины?

В этот состав входят только 12 стран мира, а регион Восточной Европы представляют только две. На период 2026 – 2027 годов – Украина и Словакия, а также Совет Европы.

Для нашей страны - это не только признание, но и реальный инструмент влияния. Украина получает возможность участвовать в формировании международных образовательных приоритетов, партнерств и долгосрочного развития образования – в частности на определение целей после 2030 года, с учетом украинского опыта и вызовов, которым мы противостоим,

– сообщил министр.

По его словам, это решение стало возможным благодаря последовательной работе МОН над реформами и системной выстраивании долгосрочных международных партнерств.

Как ЕС оценил прогресс реформ в сфере образования и науки Украины?