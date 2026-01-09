Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме Оксена Лисового. По его словам, это очень важное решение для Украины.
Почему это важно для Украины?
В этот состав входят только 12 стран мира, а регион Восточной Европы представляют только две. На период 2026 – 2027 годов – Украина и Словакия, а также Совет Европы.
Для нашей страны - это не только признание, но и реальный инструмент влияния. Украина получает возможность участвовать в формировании международных образовательных приоритетов, партнерств и долгосрочного развития образования – в частности на определение целей после 2030 года, с учетом украинского опыта и вызовов, которым мы противостоим,
– сообщил министр.
По его словам, это решение стало возможным благодаря последовательной работе МОН над реформами и системной выстраивании долгосрочных международных партнерств.
Как ЕС оценил прогресс реформ в сфере образования и науки Украины?
- Европейская комиссия оценила изменения в сфере образования нашей страны на пути к членству в Европейском Союзе.
- В этом году Украина получила самые высокие за последние три года оценки прогресса в выполнении критериев членства.
- В частности, отметили принятие двух важных евроинтеграционных законов – "О дошкольном образовании" и "О профессиональном образовании", а также развитие в сфере науки.