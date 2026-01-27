Про це вказано в Указі №81/2026 від 26 січня. Що зміниться – читайте далі.
Дивіться також Якою буде освіта у 2026 році: від підвищення зарплат учителям і стипендій студентам до реформ
Наскільки збільшили гранти?
Відповідно до указу, мають заснувати щорічні гранти Президента України для підтримки наукових досліджень і розробок молодих вчених:
докторів наук (до 40 років включно) – 7 грантів по 500 тисяч гривень кожний;
докторантів (до 35 років включно) – 20 грантів по 400 тисяч гривень кожний;
докторів філософії / кандидатів наук (до 35 років включно) – 50 грантів по 300 тисяч гривень кожний.
Згідно з попередньою редакцією указу, гранти для докторів наук становили по 90 тисяч гривень, для докторантів – по 75 тисяч гривень, для докторів філософії / кандидатів наук – по 60 тисяч гривень.
Також указ затверджує кілька положень про порядок надання щорічних грантів Президента України для підтримки наукових досліджень і розробок молодих вчених та докторам наук.
Дивіться також Україна – вперше у Керівному комітеті ЮНЕСКО з якості освіти
Як ЄС торік оцінив прогрес реформ у сфері освіти і науки України?
- Європейська комісія оцінила зміни у сфері освіти нашої країни на шляху до членства в Європейському Союзі.
- Цьогоріч Україна отримала найвищі за останні три роки оцінки прогресу у виконанні критеріїв членства.
- Зокрема, відзначили ухвалення двох важливих євроінтеграційних законів – "Про дошкільну освіту" та "Про професійну освіту", а також розвиток у сфері науки.