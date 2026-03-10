Навчання у вищих військових навчальних закладах України традиційно передбачає повне державне забезпечення, повідомляє Міноборони. Курсанти мають безплатне проживання, триразове харчування, забезпечуються військовою формою та отримують медичне обслуговування.

Які виплати отримують курсанти та від чого залежить розмір стипендії?

Крім всього іншого, у 2026 році планують збільшити рівень соціального забезпечення курсантів. Зокрема, вже на першому курсі їм обіцяють виплачувати стипендію приблизно у 10 тисяч гривень.

У Міністерстві оборони нагадують, що для порівняння мінімальна академічна стипендія студентів цивільних закладів вищої освіти нині становить 2 тисячі гривень. Із початку нового навчального року її планують підвищити до 4 тисяч гривень.

Фактичний розмір виплат для курсантів залежатиме від кількох чинників. Зокрема, враховуватимуть:

курс навчання;

академічну успішність;

наявність соціального статусу;

обійману посаду під час навчання.

Скільки й кому будуть платити?

З початку нового навчального року передбачені такі розміри стипендій:

I–II курси:

від 9 646 до 10 320 гривень;

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – від 14 561 до 15 109 гривень.

III–IV курси:

від 9 970 до 10 524 гривень;

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – від 14 759 до 15 508 гривень.

Зверніть увагу! Водночас на четвертому курсі курсанти-відмінники та ті, хто проходить стажування, можуть отримувати до 22 854 гривень. Для відмінників із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виплати можуть сягати до 27 838 гривень.

