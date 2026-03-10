Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола. Він отримав розпорядження уряду.
Чому об'єднують виші?
У документі вказано, що Кабмін погодився з пропозицією Міністерства освіти і науки України щодо створення єдиного Ужгородського університету. Для цього реорганізують Ужгородський національний університет та Мукачівський державний університет.
Обидва виші приєднають до нової структури – Ужгородського університету. Він буде підпорядкований МОН. Розпорядження уряду підписали днями.
️Важлива деталь: у документі зазначено, що студенти обох університетів продовжать навчання за своїми спеціальностями, а освітній процес не зупиняється,
– повідомив Глагола.
Також уряд доручив МОН забезпечити створення нової структури.
Розпорядження уряду / фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи
За словами Глаголи, після об'єднання одразу планують підготовку заявки на повернення ЗВО статусу національного.
Він також очікує, найближчим часом з'являться деталі щодо керівництва нового вишу, структури факультетів тощо.
Раніше Глагола у своєму телеграм-каналі повідомляв, що вчені ради звернуться до центральної влади щодо об'єднання двох вишів. Це рішення викликало жваве обговорення освітян у регіоні.
Як триває об'єднання вишів в Україні?
- В Україні триває модернізація мережі закладів вищої освіти.
- МОН мотивує такі об'єднання і зазначає, що ЗВО після об'єднання можуть отримати 1,5 мільйона доларів інвестицій на обладнання.
- Мовиться лише про ті ЗВО, які є у сфері управління МОН. Таких є близько 120.
- Для наведення ладу у цій мережі розробляють відповідний законопроєкт.
- За попередніми заявами МОН, у мережі відомства до 2030 року планували залишити близько 100 вишів.
- У 2026 році у пріоритеті – приєднання філій вишів до університетів.