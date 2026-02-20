Першими нову модель апробують теперішні 9-класники пілотних шкіл, які впроваджують реформу "НУШ" з 2018 року. У МОН України розповіли "Вчися. Медіа", що зміниться і як це вплине на навчання у вишах.

Хто зможе вчитися 3 роки на бакалавраті?

У трирічній старшій школі зможуть навчатися також учні тих академічних ліцеїв, які пілотують профільну реформу у 2025 – 2026 та 2026 – 2027 навчальних роках. Тут учні вчитимуться 3 роки, а не 2, у старших класах. При цьому отримають бонус – три роки навчання на бакалавраті університету замість чотирьох. Згодом таку модель (12 років у школі та три на бакалавраті) мають поширити на всіх випускників/ць академічних ліцеїв.

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко пояснив, що трирічний бакалаврат – це можливість швидше здобути кваліфікацію для випускників/ць шкіл, які пройдуть трирічну профільну програму старшої школи та вступатимуть на бакалаврат за тим самим профілем.

Частину змісту й результатів навчання, які нині "дотягують" на першому курсі бакалаврату, профільна середня освіта має забезпечити ще в школі – відповідно до стандарту освіти та навчальних планів,

– уточнив він.

Коли стартують зміни?

Упровадження трирічного бакалаврату передбачає два кроки.

Експериментальний – 2029 рік.

Трирічний бакалаврат стане доступним для випускників/ць пілотних закладів – перших академічних ліцеїв профільної середньої освіти. Тобто тих, хто у вересні 2026 році обере трирічну профільну середню освіту.

Постійний – із 2030 року.

Модель трирічного бакалаврату має перейти в постійний режим і стати базовою: 12 років загальної середньої освіти + 3 роки бакалаврату (зі збереженням профілю освіти) + 2 роки магістратури. Винятком будуть спеціальності, де неможливо на рівні профільної середньої освіти забезпечити окремі компетентності та результати навчання, які нині належать до бакалаврського рівня.

Важлива умова: трирічний бакалаврат не є універсальним для всіх. Якщо випускник/ця профільної середньої освіти вступає на спеціальність, що не відповідає здобутому профілю, або обирає напрям, де профіль у школі не може покрити потрібну базу, тоді вступ і навчання відбуватимуться за традиційною чотирирічною траєкторією, або через додатковий "компенсаційний курс" як рік навчання для набуття бази профілю,

– кажуть у МОН.

Що зміниться для вишів?

У МОН наголошують, що системі доведеться оновити стандарти вищої освіти та освітні програми. Потрібно буде розмежувати, що вивчають на рівні профільної середньої освіти, а що тепер – у бакалавраті. Перехідний період триватиме 1 – 2 роки. Для цього і передбачили експериментальний запуск у 2029 році.

Для трирічного бакалаврату базовий обсяг становитиме 180 кредитів ЄКТС. Варіант "240 кредитів за три роки" не розглядають. Студенти / студентки можуть брати до 80 кредитів на рік. Це стосується індивідуального навчального плану.

Що відомо про реформу старшої профільної школи?