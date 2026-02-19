Команду керівництва МОН поповнила Анастасія Софієнко. Про це вказано у розпорядженні уряду №160 від 18 лютого.

Що відомо про Анастасію Софієнко?

Софієнко працювала у відомстві. До цього була генеральним директором Директорату стратегічного планування та відновлення МОН України. Загалом працювала на різних посадах у МОН, зокрема була і керівницею експертної групи з питань бюджетування директорату євроінтеграції, бюджетування та узгодження політик, пише УП.

Анастасія Софієнко здобула ступінь кандидата економічних наук у 2020 році, захистивши дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Наразі у міністра освіти Оксена Лісового є перший заступник Євген Кудрявець і ще шість заступників: Анастасія Коновалова, Надія Кузьмичова, Дмитро Завгородній, Микола Трофименко, Денис Курбатов і Андрій Вітренко, зазначає Interfax.

Зазначимо, що 22 січня Кабмін звільнив Андрія Сташківа з посади заступника міністра освіти і науки.

Які кадрові зміни у керівництві МОН відбулися торік?

Торік Оксен Лісовий отримав двох нових заступників.