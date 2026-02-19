Команду руководства МОН пополнила Анастасия Софиенко. Об этом указано в распоряжении правительства №160 от 18 февраля.

Что известно об Анастасии Софиенко?

Софиенко работала в ведомстве. До этого была генеральным директором Директората стратегического планирования и восстановления МОН Украины. В общем работала на разных должностях в МОН, в частности была и руководительницей экспертной группы по вопросам бюджетирования директората евроинтеграции, бюджетирования и согласования политик, пишет УП.

Анастасия Софиенко получила степень кандидата экономических наук в 2020 году, защитив диссертацию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Сейчас у министра образования Оксена Лисового есть первый заместитель Евгений Кудрявец и еще шесть заместителей: Анастасия Коновалова, Надежда Кузьмичева, Дмитрий Завгородний, Николай Трофименко, Денис Курбатов и Андрей Витренко, отмечает Interfax.

Отметим, что 22 января Кабмин уволил Андрея Сташкива с должности заместителя министра образования и науки.

Какие кадровые изменения в руководстве МОН произошли в прошлом году?

В прошлом году Оксен Лисовой получил двух новых заместителей.