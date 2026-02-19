Команду руководства МОН пополнила Анастасия Софиенко. Об этом указано в распоряжении правительства №160 от 18 февраля.
Что известно об Анастасии Софиенко?
Софиенко работала в ведомстве. До этого была генеральным директором Директората стратегического планирования и восстановления МОН Украины. В общем работала на разных должностях в МОН, в частности была и руководительницей экспертной группы по вопросам бюджетирования директората евроинтеграции, бюджетирования и согласования политик, пишет УП.
Анастасия Софиенко получила степень кандидата экономических наук в 2020 году, защитив диссертацию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Сейчас у министра образования Оксена Лисового есть первый заместитель Евгений Кудрявец и еще шесть заместителей: Анастасия Коновалова, Надежда Кузьмичева, Дмитрий Завгородний, Николай Трофименко, Денис Курбатов и Андрей Витренко, отмечает Interfax.
Отметим, что 22 января Кабмин уволил Андрея Сташкива с должности заместителя министра образования и науки.
Какие кадровые изменения в руководстве МОН произошли в прошлом году?
В прошлом году Оксен Лисовой получил двух новых заместителей.
Николай Трофименко. в 2025 году правительство назначило Николая Трофименко на должность заместителя министра образования и науки по вопросам высшего образования. Трофименко – доктор политических наук, доцент, ректор Мариупольского государственного университета (с 2020 года). Однако после этого его успели обвинить в "двойном плагиате" в диссертациях. Ответа от МОН не было. Ранее эту должность занимал Михаил Винницкий, которого правительство в августе уволило с должности. Винницкий работал в МОН с 19 мая 2023 года. Он назвал свое увольнение политическим решением.
Анастасия Коновалова. Произошла замена и заместителя главы МОН по вопросам дошкольного образования. Должность заняла Анастасия Коновалова. Оксен Лисовой заявил, что она специалист с многолетним опытом в сфере дошкольного образования.