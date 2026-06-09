Речь идет о закупке образовательных услуг в учебных заведениях на договорной основе. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
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Что изменится?
Новый подход позволяет учредителям учреждений профессионального образования – органам местного самоуправления – определять приоритетные для развития области профессии. При этом применять соответствующие коэффициенты к стоимости образовательной услуги. Так стремятся направить дополнительные средства на подготовку специалистов по нужным рынку труда специальностям. Также имеют целью обновлять и развивать образовательные программы в соответствии с потребностями экономики.
Отныне профессиональные колледжи могут получать средства за конкретный результат своей работы. Кроме того, новый механизм финансирования обеспечит прозрачность распределения средств местных бюджетов и эффективное использование бюджетов, а расчеты расходов по каждой профессиональной квалификации станут унифицированными,
– рассказали в МОН.
И добавили, что учредитель учебного заведения сможет принимать решение о закупке услуг в сфере профессионального образования на договорной основе. Методика при этом определяет стоимость образовательной услуги.
Испытают методику в рамках экспериментального проекта по реорганизации коммунальных учреждений профессионального образования в коммунальные некоммерческие общества и закупки образовательных услуг в сфере профессионального образования за средства местного бюджета.
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Какие изменения в профессиональном образовании запланировали?
В сентябре 2025 года вступил в силу новый Закон "О профессиональном образовании". Он предусматривает постепенные изменения отрасли.
Первые колледжи, которые войдут в эксперимент, уже в 2026 году будут работать в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Они получат финансовую и управленческую автономию, смогут гибко распоряжаться собственными средствами и самостоятельно формировать кадровую структуру, не привязываясь к тарифной сетке. Колледжи будут заключать договоры со своими учредителями и теми, кто формирует заказ на предоставление образовательных услуг в сфере профессионального образования.
Также запланировали ввести новые профессии, новые учебные программы и тому подобное.