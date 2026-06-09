Мовиться про закупівлю освітніх послуг у закладів освіти на договірній основі. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

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Що зміниться?

Новий підхід дає змогу засновникам закладів професійної освіти – органам місцевого самоврядування – визначати пріоритетні для розвитку області професії. При цьому застосовувати відповідні коефіцієнти до вартості освітньої послуги. Так прагнуть спрямувати додаткові кошти на підготовку фахівців за потрібними ринку праці спеціальностями. Також мають на меті оновлювати й розвивати освітні програми відповідно до потреб економіки.

Відтепер професійні коледжі можуть отримувати кошти за конкретний результат своєї роботи. Окрім того, новий механізм фінансування забезпечить прозорість розподілу коштів місцевих бюджетів та ефективне використання бюджетів, а розрахунки видатків за кожною професійною кваліфікацією стануть уніфікованими,

– розповіли у МОН.

І додали, що засновник закладу освіти зможе ухвалювати рішення про закупівлю послуг у сфері професійної освіти на договірній основі. Методика при цьому визначає вартість освітньої послуги.

Випробують методику в межах експериментального проєкту з реорганізації комунальних закладів професійної освіти в комунальні некомерційні товариства та закупівлі освітніх послуг у сфері професійної освіти за кошти місцевого бюджету.

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Які зміни у професійній освіті запланували?