Він обіймав посаду ректора Маріупольського державного університету. Днями його звинуватили у плагіаті в кандидатській та докторській дисертаціях, зазначає 24 Канал.

Хто відомо про звинувачення Трофименка у плагіаті?

Аналіз обох робіт опублікували на сайті "Плагіат і фальсифікації в наукових працях". Антиплагіатор Олег Смірнов повідомив УП, що до НАЗЯВО спрямували дві скарги стосовно праць Трофименка. У МОН наразі відмовились від коментарів.

Трофименко захистив кандидатську дисертацію під назвою "Антиглобалістський рух і Україна: політологічний аналіз" у 2011 році в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України.

У ній антиплагіатори виявили академічний плагіат на 27 сторінках, що становить приблизно 19% основного тексту. Значна частина запозичень, за даними аналітиків, походить із російських видань. Автор іноді ставив правильні покликання, проте великі фрагменти тексту збігалися з джерелом без жодних посилань.

У праці заступника Лісового виявили збіги і з іншими матеріалами. Антиплагіатори зазначають, що під час запозичень Трофименко не лише копіював чужі фрагменти, а й створював фальшиві покликання на іноземні джерела, яких насправді не існує.

Антиплагіатори виявили, що дослідник переписував готові аналітичні тексти російських авторів, які переказували праці західних дослідників, і подавав їх як власні.

У кількох випадках унаслідок пропусків під час перекладу змінювався сенс речень. Зокрема, через відсутність слова "проти" в одному з абзаців у тексті вийшло твердження, що газета Le Monde Diplomatique "бере участь у рухах протесту неоліберальній глобалізації", тоді як у джерелі йшлося про протидію глобалізації.

Цікаво! У вересні уряд призначив Миколу Трофименка на посаду заступника міністра освіти і науки. Він курує напрям вищої освіти. Посадовець замінив на цій посаді звільненого Кабміном у серпні Михайла Винницького.

Такі зауваження антиплагіатори висловили й щодо докторської дисертації "Публічна дипломатія в умовах глобалізації", яку Трофименко захистив 8 травня 2024 року у Київському національному університеті імені Шевченка. Вони зазначали, що обсяг плагіату в цій роботі становить 33 сторінки, тобто 9% основного тексту. Дослідники зазначають, що помітили в дисертації низку фальсифікацій і "подвійних" запозичень.

Особливу увагу аналітики звернули на таблицю у додатку до дисертації, яку, за їхніми словами, Трофименко повністю скопіював із книги Кубишкіна та Цвєткової, але послався на власну статтю як на першоджерело. Такі дії називають "подвійним плагіатом".

