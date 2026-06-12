Про це розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній РБК-Україна.

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Що саме змінюється в коледжах України?

Заступник Лісового розповів, що сьогодні у коледжах і вишах оновлюють інфраструктуру.

Неможливо просто прийти в заклад і змінити програму викладання, якщо немає на чому викладати,

– каже він.

І додав: аби залучити молодь до цих закладів освіти, могти співпрацювати з бізнесом і працевлаштувати випускників, "треба забезпечити ці програми необхідним обладнанням".

Ми не можемо навчити верстатника без верстата або без симулятора. Те саме стосується дуже багатьох професій... Тому ми вже третій рік поспіль рухаємося в такому масштабному оновленні їхньої інфраструктури,

– заявив посадовець.

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Чи змінюють зміст програм?

Паралельно при цьому переходять "до осучаснення змісту освіти", уточнює Завгородній.

Цього року оновлюємо всі освітні стандарти у фахових коледжах, щоб вже з набору 2027 року студенти вчилися за новими програмами,

– поділився заступник міністра.

І додав, що програми спеціальностей створюють "разом із роботодавцями".