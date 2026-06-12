Професійна освіта залишатиметься переважно безкоштовною. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній РБК-Україна.
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Що відомо про вступ до коледжів?
Посадовець зазначив, що близько 95% студентів професійних закладів освіти навчаються за регіональним замовленням.
Що важливо, окрім безкоштовного навчання, більшість із них отримують стипендії та можуть проживати у гуртожитках без додаткових витрат.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Традиційно вступна кампанія до закладів професійної та фахової передвищої освіти триватиме довше ніж до закладів вищої освіти. Це для того, щоб охопити якомога більшу кількість охочих вступити до коледжів,
– пояснив Завгородній.
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На які спеціальності планують збільшити держзамовлення?
У МОН також повідомили, що остаточний обсяг держзамовлення на 2026 рік ще не затверджений.
Все ж його планують збільшити для спеціальностей, які мають важливе значення для економіки та повоєнної відбудови країни.
Мовиться про машинобудування, електричну інженерію, авіаційну та ракетно-космічну техніку, а також інженерні й будівельні спеціальності.
До слова, після ухвалення нового закону "Про професійну освіту" коледжі отримали більше автономії та можуть самостійно визначати окремі особливості вступної кампанії.
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Які зміни у професійній освіті запланували?
У вересні 2025 року набув чинності новий Закон "Про професійну освіту". Він передбачає поступові зміни галузі.
Перші коледжі, які увійдуть до експерименту, уже 2026 року працюватимуть у новому статусі комунальних некомерційних товариств. Вони отримають фінансову та управлінську автономію, зможуть гнучко розпоряджатися власними коштами й самостійно формувати кадрову структуру, не прив'язуючись до тарифної сітки. Коледжі укладатимуть договори зі своїми засновниками та тими, хто формує замовлення на надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.
Також запланували запровадити нові професії, нові навчальні програми тощо.