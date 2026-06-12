Професійна освіта залишатиметься переважно безкоштовною. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній РБК-Україна.

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Що відомо про вступ до коледжів?

Посадовець зазначив, що близько 95% студентів професійних закладів освіти навчаються за регіональним замовленням.

Що важливо, окрім безкоштовного навчання, більшість із них отримують стипендії та можуть проживати у гуртожитках без додаткових витрат.

Традиційно вступна кампанія до закладів професійної та фахової передвищої освіти триватиме довше ніж до закладів вищої освіти. Це для того, щоб охопити якомога більшу кількість охочих вступити до коледжів,

– пояснив Завгородній.

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На які спеціальності планують збільшити держзамовлення?

У МОН також повідомили, що остаточний обсяг держзамовлення на 2026 рік ще не затверджений.

Все ж його планують збільшити для спеціальностей, які мають важливе значення для економіки та повоєнної відбудови країни.

Мовиться про машинобудування, електричну інженерію, авіаційну та ракетно-космічну техніку, а також інженерні й будівельні спеціальності.

До слова, після ухвалення нового закону "Про професійну освіту" коледжі отримали більше автономії та можуть самостійно визначати окремі особливості вступної кампанії.

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Які зміни у професійній освіті запланували?