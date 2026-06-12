Профессиональное образование останется преимущественно бесплатным. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний РБК-Украина.

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Что известно о поступлении в колледжи?

Чиновник отметил, что около 95% студентов профессиональных учебных заведений обучаются по региональному заказу.

Что важно, кроме бесплатного обучения, большинство из них получают стипендии и могут проживать в общежитиях без дополнительных расходов.

Традиционно вступительная кампания в учреждения профессионального и предвузовского образования продлится дольше, чем в высшие учебные заведения. Это сделано для того, чтобы охватить как можно больше желающих поступить в колледжи,

– объяснил Завгородний.

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На какие специальности планируют увеличить госзаказ?

В МОН также сообщили, что окончательный объем госзаказа на 2026 год еще не утвержден.

Тем не менее, его планируют увеличить для специальностей, которые имеют важное значение для экономики и послевоенного восстановления страны.

Речь идет о машиностроении, электротехнике, авиационной и ракетно-космической технике, а также инженерных и строительных специальностях.

К слову, после принятия нового закона «О профессиональном образовании» колледжи получили больше автономии и могут самостоятельно определять отдельные особенности вступительной кампании.

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Какие изменения в профессиональном образовании запланированы?