Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в интервью РБК-Украина.

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Что именно меняется в колледжах Украины?

Заместитель Лисового рассказал, что сегодня в колледжах и вузах обновляют инфраструктуру.

Невозможно просто прийти в заведение и изменить программу преподавания, если не на чем преподавать,

– говорит он.

И добавил: чтобы привлечь молодежь в эти учебные заведения, иметь возможность сотрудничать с бизнесом и трудоустроить выпускников, "нужно обеспечить эти программы необходимым оборудованием".

Мы не можем обучить станочника без станка или без симулятора. То же самое касается очень многих профессий... Поэтому мы уже третий год подряд занимаемся таким масштабным обновлением их инфраструктуры,

– заявил чиновник.

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Изменят ли содержание программ?

Параллельно с этим переходят "к модернизации содержания образования", уточняет Завгородний.

В этом году обновляем все образовательные стандарты в профессиональных колледжах, чтобы уже со набора 2027 года студенты учились по новым программам,

– поделился заместитель министра.

И добавил, что программы специальностей разрабатывают "совместно с работодателями".