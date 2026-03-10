Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Виталий Глагола. Он получил распоряжение правительства.

Почему объединяют вузы?

В документе указано, что Кабмин согласился с предложением Министерства образования и науки Украины о создании единого Ужгородского университета. Для этого реорганизуют Ужгородский национальный университет и Мукачевский государственный университет.

Оба вуза присоединят к новой структуре – Ужгородского университета. Он будет подчинен МОН. Распоряжение правительства подписали на днях.

Важная деталь: в документе указано, что студенты обоих университетов продолжат обучение по своим специальностям, а образовательный процесс не останавливается,

– сообщил Глагола.

Также правительство поручило МОН обеспечить создание новой структуры.



Распоряжение правительства / фото с телеграм-канала Виталия Глаголы

По словам Глаголы, после объединения сразу планируют подготовку заявки на возвращение ЗВО статуса национального.

Он также ожидает, ближайшее время появятся детали относительно руководства нового вуза, структуры факультетов и тому подобное.

Ранее Глагола в своем телеграм-канале сообщал, что ученые советы обратятся к центральной власти по объединению двух вузов. Это решение вызвало оживленное обсуждение педагогов в регионе.

Как продолжается объединение вузов в Украине?