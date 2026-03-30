Рішення ухвалили на засіданні уряду. Деталі на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Дивіться також Реформи лиш набирають обертів: чим запам'ятався Оксен Лісовий, який уже 3 роки як міністр освіти

Хто і яку стипендію може отримати?

Мовиться про 50 академічних стипендій для студентів коледжів та 30 академічних стипендій для здобувачів професійної освіти.

Розмір цих стипендій становитиме 8 000 гривень, а призначатимуть їх з 1 вересня 2026 року,
– уточнив міністр.

За його словами, положення щодо виплат розроблять додатково.

Це рішення розширює державну підтримку для студентів, які показують високі результати в навчанні, незалежно від того, який освітній шлях вони обрали,
– заявив Лісовий.

Зверніть увагу! У Міністерстві освіти і науки України розповіли, чи варто очікувати вступникам цьогоріч здорожчання цін на вищу освіту.

Чи підвищать усім студентам стипендії?

  • З вересня 2025 року уряд збільшив розмір президентських стипендій.
  • А вже з вересня 2026 року зростуть стипендії усіх студентів коледжів та вишів в Україні.
  • Стипендія для студентів вишів зросте до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
  • Здобувачі освіти отримуватимуть удвічі більші виплати. У вишах зростуть суми усіх видів стипендій: від мінімальної академічної – до президентської та галузевих.
  • У коледжах – аналогічне підвищення: мінімальна, підвищена, галузеві та іменні стипендії також зростуть удвічі.