Рішення ухвалили на засіданні уряду. Деталі на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Хто і яку стипендію може отримати?

Мовиться про 50 академічних стипендій для студентів коледжів та 30 академічних стипендій для здобувачів професійної освіти.

Розмір цих стипендій становитиме 8 000 гривень, а призначатимуть їх з 1 вересня 2026 року,

– уточнив міністр.

За його словами, положення щодо виплат розроблять додатково.

Це рішення розширює державну підтримку для студентів, які показують високі результати в навчанні, незалежно від того, який освітній шлях вони обрали,

– заявив Лісовий.

