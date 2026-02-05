Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил заместитель главы Министерства образования и науки Украины Николай Трофименко. И рассказал детали.
Что изменится для поступающих?
Чиновник заявил, что поступление делают проще и понятнее.
Сокращаем сроки поступления в магистратуру, чтобы основной набор формировался до конца августа, а старт обучения происходил с начала сентября. Украинский центр оценивания качества образования нашел резервы в организации экзаменационной кампании: результаты дополнительной сессии ЕВИ и ЕФВВ планируются 21 августа (ранее – 28 августа),
– сообщил заместитель Лисового.
По его словам, это позволяет синхронизировать вступительные процессы и подвести основную волну зачислений до 1 сентября.
поддерживаем подход по работе алгоритма по приоритетам контрактных заявлений на магистратуре,
– добавил он.
Также сократят количество заявлений от поступающих с 15 до 10. В прошлом году совокупное количество заявлений от 11 – 15-й составляла менее 1%.
Трофименко анонсировал и бонусы для талантливой молодежи. В частности, планируют ввести дополнительные баллы за особые успехи для участников всеукраинских туров ученических интеллектуальных соревнований.
️Сохраняем баланс между крупными университетами и региональными центрами через соответствующие региональные коэффициенты: их традиционно планируем объявить в начале июня. сохраняем все возможности легкого поступления или приоритетного получения бюджетного места для льготных категорий,
– добавил чиновник.
Какие еще изменения предложило МОН?
Недавно МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих:
- увеличение веса творческого конкурса для поступающих на художественные специальности;
- уменьшение общего количества заявлений, которые может подать абитуриент в вузы. В этом году было 15, а во время вступительной кампании 2026 года предлагают 12;
- повышение пороговых баллов НМТ по двум обязательным предметам: украинскому языку и истории Украины;
- вузы должны обеспечить видеозапись вступительных испытаний;
- введение единого порога по сумме результатов двух блоков единого вступительного экзамена для абитуриентов, которые стремятся учиться в аспирантуре.