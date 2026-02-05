Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил заместитель главы Министерства образования и науки Украины Николай Трофименко. И рассказал детали.

Смотрите также Зимняя вступительная кампания в вузы: стартовало обучение на нулевом курсе

Что изменится для поступающих?

Чиновник заявил, что поступление делают проще и понятнее.

Сокращаем сроки поступления в магистратуру, чтобы основной набор формировался до конца августа, а старт обучения происходил с начала сентября. Украинский центр оценивания качества образования нашел резервы в организации экзаменационной кампании: результаты дополнительной сессии ЕВИ и ЕФВВ планируются 21 августа (ранее – 28 августа),

– сообщил заместитель Лисового.

По его словам, это позволяет синхронизировать вступительные процессы и подвести основную волну зачислений до 1 сентября.

поддерживаем подход по работе алгоритма по приоритетам контрактных заявлений на магистратуре,

– добавил он.

Также сократят количество заявлений от поступающих с 15 до 10. В прошлом году совокупное количество заявлений от 11 – 15-й составляла менее 1%.

Трофименко анонсировал и бонусы для талантливой молодежи. В частности, планируют ввести дополнительные баллы за особые успехи для участников всеукраинских туров ученических интеллектуальных соревнований.

️Сохраняем баланс между крупными университетами и региональными центрами через соответствующие региональные коэффициенты: их традиционно планируем объявить в начале июня. сохраняем все возможности легкого поступления или приоритетного получения бюджетного места для льготных категорий,

– добавил чиновник.

Смотрите также Как и когда будут проходить вступительные экзамены на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру

Какие еще изменения предложило МОН?

Недавно МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих: