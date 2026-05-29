На подачу заявления есть время до 1 июня. Об этом информирует Министерство обороны Украины в телеграмме.

Как поступить в военный вуз?

В МОУ также рассказали, как стать курсантом военного вуза без учета результатов НМТ.

Если абитуриент не успел зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест или недоволен его результатами, он может поступить в военный вуз, сдав экзамены непосредственно в учебном заведении,

– отметили в МОУ.

Для этого необходимо до 1 июня 2026 года подать заявление в ТЦК, затем – пройти ВЛК.

Кроме экзаменов, все поступающие проходят:

психологическое обследование;

проверку физической подготовки;

медицинский осмотр специалистами из состава приемной комиссии.

Полный перечень военных учебных заведений, специальностей и контактов приемных комиссий – в Справочнике абитуриента 2026.

