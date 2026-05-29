На подачу заявления есть время до 1 июня. Об этом информирует Министерство обороны Украины в телеграмме.

Как поступить в военный вуз?

В МОУ также рассказали, как стать курсантом военного вуза без учета результатов НМТ.

Если абитуриент не успел зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест или недоволен его результатами, он может поступить в военный вуз, сдав экзамены непосредственно в учебном заведении,
– отметили в МОУ.

Для этого необходимо до 1 июня 2026 года подать заявление в ТЦК, затем – пройти ВЛК.

Кроме экзаменов, все поступающие проходят:

  • психологическое обследование;

  • проверку физической подготовки;

  • медицинский осмотр специалистами из состава приемной комиссии.

Полный перечень военных учебных заведений, специальностей и контактов приемных комиссий – в Справочнике абитуриента 2026.

Что известно о нынешней вступительной кампании?

  • В этом году вступительная кампания в вузы начинается 1 июля. Тогда стартует регистрация электронных кабинетов.
  • Вступительная кампания состоит из нескольких этапов: прием документов, проведение конкурсов, вступительных экзаменов, собеседований, конкурсного отбора, формирование рейтинговых списков и зачисление.
  • Прием заявлений и документов от абитуриентов начинается 19 июля.
  • Творческие конкурсы будут проходить с 8 по 19 июля включительно.