На подачу заявления есть время до 1 июня. Об этом информирует Министерство обороны Украины в телеграмме.
Как поступить в военный вуз?
В МОУ также рассказали, как стать курсантом военного вуза без учета результатов НМТ.
Если абитуриент не успел зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест или недоволен его результатами, он может поступить в военный вуз, сдав экзамены непосредственно в учебном заведении,
– отметили в МОУ.
Для этого необходимо до 1 июня 2026 года подать заявление в ТЦК, затем – пройти ВЛК.
Кроме экзаменов, все поступающие проходят:
психологическое обследование;
проверку физической подготовки;
медицинский осмотр специалистами из состава приемной комиссии.
Полный перечень военных учебных заведений, специальностей и контактов приемных комиссий – в Справочнике абитуриента 2026.
Что известно о нынешней вступительной кампании?
- В этом году вступительная кампания в вузы начинается 1 июля. Тогда стартует регистрация электронных кабинетов.
- Вступительная кампания состоит из нескольких этапов: прием документов, проведение конкурсов, вступительных экзаменов, собеседований, конкурсного отбора, формирование рейтинговых списков и зачисление.
- Прием заявлений и документов от абитуриентов начинается 19 июля.
- Творческие конкурсы будут проходить с 8 по 19 июля включительно.