Из них 78 – в сфере управления МОН Украины. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Куда можно поступить на нулевой курс?

В проекте также участвуют частные и коммунальные вузы. Окончательный перечень всех ЗВО обнародуют на сайте МОН вскоре.

Нулевой курс ввели с целью предоставить абитуриентам больше времени и возможностей для подготовки к НМТ, помочь наверстать пробелы в знаниях и определиться со специальностью и учреждением высшего образования еще до начала основной вступительной кампании,

– заявил глава МОН Оксен Лисовой.

В условиях войны, по его словам, это должно уменьшить учебную нагрузку и расширить возможности для поступления в Украине прежде всего для тех абитуриентов, чей доступ к обучению был наиболее затруднен.

Заметим, что нулевой курс – интенсивная подготовительная программа перед поступлением на первый курс. Университеты также закладывают в программы профориентационные элементы, чтобы участники могли увидеть, как выглядит выбранная специальность в реальном образовательном процессе, и понять требования еще до основной вступительной кампании.

Часть университетов уже начала обучение в дистанционном формате. Конкретные даты старта, расписание, формат занятий и требования к участию определяет каждый университет,

– добавил заместитель главы МОН Николай Трофименко.

Поэтому подробную информацию об условиях обучения на нулевом курсе следует искать на сайте конкретного университета.

