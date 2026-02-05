Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник очільника Міністерства освіти і науки України Микола Трофименко. І розповів деталі.

Що зміниться для вступників?

Посадовець заявив, що вступ роблять простішим і зрозумілішим.

Скорочуємо строки вступу до магістратури, щоб основний набір формувався до кінця серпня, а старт навчання відбувався з початку вересня. Український центр оцінювання якості освіти знайшов резерви в організації екзаменаційної кампанії: результати додаткової сесії ЄВІ та ЄФВВ плануються 21 серпня (раніше – 28 серпня),

– повідомив заступник Лісового.

За його словами, це дає змогу синхронізувати вступні процеси та підвести основну хвилю зарахувань до 1 вересня.

️Підтримуємо підхід із роботи алгоритму по пріоритетах контрактних заяв на магістратурі,

– додав він.

Також скоротять кількість заяв від вступників з 15 до 10. Торік сукупна кількість заяв від 11 – 15-ї становила менше ніж 1%.

Трофименко анонсував і бонуси для талановитої молоді. Зокрема, планують запровадити додаткові бали за особливі успіхи для учасників всеукраїнських турів учнівських інтелектуальних змагань.

️Зберігаємо баланс між великими університетами та регіональними центрами через відповідні регіональні коефіцієнти: їх традиційно плануємо оголосити на початку червня. ️Зберігаємо всі можливості легшого вступу чи пріоритетного отримання бюджетного місця для пільгових категорій,

– додав посадовець.

Які ще зміни запропонувало МОН?

Недавно МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників: