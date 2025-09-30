В Польшу прибудут военные Нидерландов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

Какие средства ПВО Нидерланды развернут в Польше?

С 1 декабря Нидерланды разместят в Польше Patriot, NASAMS и системы борьбы с беспилотниками для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и защиты ключевого логистического узла поддержки Украины,
– говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также сообщалось, что Нидерланды направят в Польшу 300 военных для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU).

НАТО может закрыть небо над западом Украины

  • Главный аналитик по вопросам иностранных дел The Telegraph Роланд Олифант пишет, что Европейские члены НАТО рассматривают возможность создания противовоздушного щита над западной Украиной.

  • Инициативу могут обсудить в Копенгагене – как ответ на российские угрозы и испытания готовности НАТО к самообороне.

  • В перспективе существует возможность расширить его, а фактически бесполетную зону, и на сам Киев.