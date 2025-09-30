В Польшу прибудут военные Нидерландов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.
Смотрите также Украина предлагает Польше и союзникам создать совместный воздушный щит
Какие средства ПВО Нидерланды развернут в Польше?
С 1 декабря Нидерланды разместят в Польше Patriot, NASAMS и системы борьбы с беспилотниками для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и защиты ключевого логистического узла поддержки Украины,
– говорится в заявлении оборонного ведомства.
Также сообщалось, что Нидерланды направят в Польшу 300 военных для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU).
НАТО может закрыть небо над западом Украины
Главный аналитик по вопросам иностранных дел The Telegraph Роланд Олифант пишет, что Европейские члены НАТО рассматривают возможность создания противовоздушного щита над западной Украиной.
Инициативу могут обсудить в Копенгагене – как ответ на российские угрозы и испытания готовности НАТО к самообороне.
В перспективе существует возможность расширить его, а фактически бесполетную зону, и на сам Киев.