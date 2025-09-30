Такую идею могут обсудить в Копенгагене уже на этой неделе. Об этом говорится в материале The Telegraph от 30 сентября, передает 24 Канал.

Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Как НАТО реагирует на угрозы России?

Главный аналитик по вопросам иностранных дел The Telegraph Роланд Олифант пишет, что НАТО не прошло безупречно последние российские испытания – дроны над Данией, Польшей и Румынией, самолеты над Эстонией, подозрительные кибератаки на европейские аэропорты.

Он акцентирует на том, что количество сбитых союзниками над Польшей российских беспилотников составляло лишь мизерную часть от количества обезвреженных украинскими силами целей.

Россия стремится построить то, что называет "новой европейской архитектурой безопасности", переписав порядок, установленный после окончания Холодной войны, чтобы восстановить доминирование Москвы по крайней мере на части континента,

– считает журналист.

Он также отмечает, как могут действовать европейские члены НАТО, учитывая эту угрозу. Во-первых, страны якобы должны осознать, что им придется действовать с минимальной помощью США.

Во-вторых, союзники должны признать, что их влияние на будущее континента прямо пропорционально готовности применять силу и рисковать. Один из таких вариантов предложила группа высокопоставленных западных политиков и военных.

Закроет ли Альянс небо над Украиной?

Речь идет о создании противовоздушного щита над Западом Украины для сбивания российских ракет и дронов. Кроме того, в перспективе существует возможность расширить его, а фактически бесполетную зону, и на сам Киев.

В конце концов, истребители Королевских ВВС (Великобритании – 24 Канал) перехватили иранские беспилотники и ракеты, направлявшиеся в Израиль,

– отмечает аналитик.



Интегрированная зона ПВО Украины / Фото The Telegraph

К слову, поскольку воздушная кампания России ведется с помощью средств дальнего действия, которые запускают из глубины воздушного пространства страны-агрессора, такая операция НАТО не будет нести риска гибели российских военнослужащих. Однако она продемонстрирует, что Европа достаточно решительна, чтобы ответить на воздушные вторжения и взять на себя соответствующий риск.

Соответствующую идею среди других на этой неделе "несомненно" обсудят европейские лидеры в Копенгагене.

Важно, чтобы любая позиция, которую они займут, была четким сигналом для Москвы,

– подытожил обозреватель.

Какие провокации Россия устроила для НАТО?