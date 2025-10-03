Як підтвердження своїх слів, видання наводить цифри, що перехоплення балістичних ракет скоротилося. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що будь-яку балістичну траєкторію можна прорахувати, якщо є відповідні дані.

До теми Ми збиваємо менше ракет, – авіаексперт припустив, як росіяни модернізували балістику

Чи зіб'ють Patriot модернізовану балістику?

Спеціальна машина може вирахувати траєкторію і навіть сказати ціль, куди впаде балістична ракета. Саме у "точку зустрічі" вона відправляє протиракету. Тобто вона не "ганяється за балістикою", а летить в конкретне місце.

Можна змінити балістичну траєкторію під час заходу на ціль. Це робиться різними способами, здебільшого з допомогою газових каналів. Відповідно змінюється "точка зустрічі",

– зауважив Роман Світан.

Якщо протиракета не встигає відреагувати, то балістика проходить. Для того, щоб уразити такі цілі потрібно змінити алгоритми перехоплення. Наприклад, на останній ділянці ракета не маневрує, вона заходить на ціль.

"Можна перенести "точку зустрічі" нижче, має бути певна програма, яка дасть можливість відпрацювати за потрібним алгоритмом. Думаю, оператори наших Patriot, які стоять на бойовому чергуванні, врахують цей момент," – додав льотчик-інструктор.

Також мають відпрацювати техніки для протидії так званій "квазібалістичній траєкторії", тобто можливості ракети маневрувати на термінальній ділянці. Тоді ми зможемо відновити той самий відсоток збиття балістики, який у нас був.

Зменшення цього показника означає, що росіяни б'ють там, де у нас немає систем Patriot. Саме у таких місцях вони вибирають цілі.

Росія атакувала балістикою низку областей