В качестве подтверждения своих слов, издание приводит цифры, что перехват баллистических ракет сократился. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что любую баллистическую траекторию можно просчитать, если есть соответствующие данные.

Собьют ли Patriot модернизированную баллистику?

Специальная машина может вычислить траекторию и даже сказать цель, куда упадет баллистическая ракета. Именно в "точку встречи" она отправляет противоракету. То есть она не "гоняется за баллистикой", а летит в конкретное место.

Можно изменить баллистическую траекторию во время захода на цель. Это делается разными способами, в основном с помощью газовых каналов. Соответственно меняется "точка встречи",

– отметил Роман Свитан.

Если противоракета не успевает отреагировать, то баллистика проходит. Для того, чтобы поразить такие цели нужно изменить алгоритмы перехвата. Например, на последнем участке ракета не маневрирует, она заходит на цель.

"Можно перенести "точку встречи" ниже, должна быть определенная программа, которая даст возможность отработать по нужному алгоритму. Думаю, операторы наших Patriot, которые стоят на боевом дежурстве, учтут этот момент," – добавил летчик-инструктор.

Также должны отработать техники для противодействия так называемой "квазибаллистической траектории", то есть возможности ракеты маневрировать на терминальном участке. Тогда мы сможем восстановить тот самый процент сбития баллистики, который у нас был.

Уменьшение этого показателя означает, что россияне бьют там, где у нас нет систем Patriot. Именно в таких местах они выбирают цели.

