Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Смотрите также Сырский рассказал, как Украина готовится противодействовать массированным вражеским атакам

Сколько целей удалось сбить в ночь на 3 октября?

Во время комбинированного удара по Украине российская армия в целом применила 416 средств воздушного нападения, среди которых:

381 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово и Приморско-Ахтарска;

7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

21 крылатой ракеты "Искандер-К";

7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Под атакой оккупантов на этот раз были энергообъекты в Харьковской и Полтавской областях. Враг также нанес удары по Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской области.

Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы обезвредили 320 воздушных целей. К объектам не долетели 303 вражеских БпЛА, 12 крылатых ракет "Искандер-К" и 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Однако не удалось сбить 18 ракет и 78 ударных БпЛА, которые попали на 15 различных локациях. Падение обломков произошло в 6 местах.



ПВО сбивала ракеты и дроны / Инфографика Воздушных Сил ВСУ