Речь идет о прифронтовых районах и приграничье, где враг активизировал свои удары. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Смотрите также Дроны убили всю семью: на Сумщине попрощались с защитником, его беременной женой и сыновьями

Как Украина будет противодействовать массированным атакам?

По словам Сырского, в этом году в сентябре враг применил по территории Украины во время массированных атак почти 6 900 дронов, из которых более 3 600 – типа "Шахед". "ВСУ должны задействовать эффективные решения ежедневно и каждую ночь для отражения этой угрозы", – отметил он.

В четверг, 2 октября, главнокомандующий рассказал о совещании по наращиванию возможностей в борьбе с российскими ударными беспилотниками.

Продолжаем наращивать способности подразделений, которые противодействуют вражеским БпЛА именно с помощью перехватчиков,

– говорится в сообщении.

Сейчас большинство российских ударных беспилотников уничтожают именно такими средствами, поэтому продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. В частности, речь идет о:

наращивании подготовки специалистов, создании дополнительных учебных мощностей для качественной тренировки;

совершенствовании системы обнаружения БпЛА противника, что повышает эффективность их уничтожения;

формировании Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, командование развивает и другие направления противодействия, в частности уничтожение вражеских дронов с помощью ударных вертолетов и легкомоторной авиации. В строй вводят новые экипажи.

Применение легкомоторной авиации позволяет эффективно поражать российские БпЛА на больших высотах,

– сообщили в Генштабе.

Напомним, ранее аналитики Defense Express обратили внимание на то, что россияне переняли украинский опыт с использованием спортивно-тренировочных самолетов Як-52 для перехвата дронов.

Также продолжается совместная работа Сил обороны и производителей по совершенствованию и внедрению новых типов дронов-перехватчиков. "Должны ускорить разработку и внедрение их в войска, ведь в условиях технологического соревнования противник постоянно совершенствует свои средства", – отметил Сырский.

Он определил необходимые задачи всем привлеченным структурам – прежде всего по повышению эффективности уничтожения беспилотников и развертывания новых подразделений, оснащенных дронами-перехватчиками.

Сирский провел совещание: смотрите фото

Атаки дронами-камикадзе: что говорят эксперты?