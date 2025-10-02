Погибли супруги Александр и Алена вместе с их сыновьями – 6-летним Егором и 4-летним Денисом. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о погибшей семье Лесниченко?
Мать двоих детей, 26-летняя Алена, была беременной двойней.
Пять дней назад Аленка сказала: "Мы на УЗИ ездили. У нас близнецы". Саша говорит: "Алина, я буду писать на увольнение, я хочу с семьей быть",
– вспоминает тетя погибшего Алина Лайгойда.
В результате российского удара квартира семьи сгорела, а от дома остались руины.
Дом семьи Лесниченко после российского удара / Фото Суспильного
Воспоминаниями также поделилась учительница погибшего 6-летнего Егора. В этом году мальчик пошел в первый класс, но успел проучиться всего месяц. Он знал несколько букв и хотел научиться читать.
Российская рука просто беспощадно уничтожила не только семью, но и село. Эта улица такая жизнерадостная, живая. Здесь сколько цветов люди посадили, когда не идешь, они как-то так собираются, чтобы помочь,
– сказала староста округа Оксана Чернова.
Жители села выстроились по центральной улице в живой коридор. Машины с гробами погибшей семьи они встречали с цветами в руках. Проститься приехали и побратимы Александра.
Прощание с семьей Лесниченко: смотрите фото
Страшная трагедия, но единственное, что можно найти положительного, что они все остались вместе: мама, четверо детей и муж. Это не позитив, но... хотя бы это,
– сказала учительница погибшей Любовь Бортник.
Что известно о жертвах российских обстрелов?
28 сентября в результате массированного вражеского обстрела погибла 50-летняя Оксана – медсестра Института кардиологии в Киеве. Во время воздушной тревоги она помогала пациенту, которому стало плохо.
30 сентября из-за российского удара по Днепру погиб 27-летний Ярослав Бузько, отпраздновавший свадьбу всего полторы недели назад. "Я не успела заменить документы, как стала вдовой", – написала его жена Богдана.
1 октября в результате обстрела Балаклеи на Харьковщине погибла 88-летняя Алла. Женщина пережила Вторую мировую войну и с 1941 года имела осколок в спине.