Погибли супруги Александр и Алена вместе с их сыновьями – 6-летним Егором и 4-летним Денисом. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о погибшей семье Лесниченко?

Мать двоих детей, 26-летняя Алена, была беременной двойней.

Пять дней назад Аленка сказала: "Мы на УЗИ ездили. У нас близнецы". Саша говорит: "Алина, я буду писать на увольнение, я хочу с семьей быть",

– вспоминает тетя погибшего Алина Лайгойда.

В результате российского удара квартира семьи сгорела, а от дома остались руины.



Дом семьи Лесниченко после российского удара / Фото Суспильного

Воспоминаниями также поделилась учительница погибшего 6-летнего Егора. В этом году мальчик пошел в первый класс, но успел проучиться всего месяц. Он знал несколько букв и хотел научиться читать.

Российская рука просто беспощадно уничтожила не только семью, но и село. Эта улица такая жизнерадостная, живая. Здесь сколько цветов люди посадили, когда не идешь, они как-то так собираются, чтобы помочь,

– сказала староста округа Оксана Чернова.

Жители села выстроились по центральной улице в живой коридор. Машины с гробами погибшей семьи они встречали с цветами в руках. Проститься приехали и побратимы Александра.

Страшная трагедия, но единственное, что можно найти положительного, что они все остались вместе: мама, четверо детей и муж. Это не позитив, но... хотя бы это,

– сказала учительница погибшей Любовь Бортник.

Что известно о жертвах российских обстрелов?