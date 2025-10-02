Йдеться про прифронтові райони та прикордоння, де ворог активізував свої удари. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Як Україна протидіятиме масованим атакам?

За словами Сирського, цьогоріч у вересні ворог застосував по території України під час масованих атак майже 6 900 дронів, з яких понад 3 600 – типу "Шахед". "ЗСУ мають задіювати ефективні рішення щодня і щоночі для відбиття цієї загрози", – зауважив він.

У четвер, 2 жовтня, головнокомандувач розповів про нараду щодо нарощування спроможностей у боротьбі з російськими ударними безпілотниками.

Продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які протидіють ворожим БпЛА саме за допомогою перехоплювачів,

– йдеться в повідомленні.

Наразі більшість російських ударних безпілотників знищують саме такими засобами, тож триває системне розширення штату відповідних формувань. Зокрема, йдеться про:

нарощення підготовки фахівців, створення додаткових навчальних потужностей для якісного тренування;

вдосконалення системи виявлення БпЛА противника, що підвищує ефективність їхнього знищення;

формування Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗСУ..

Окрім того, командування розвиває й інші напрямки протидії, зокрема знищення ворожих дронів за допомогою ударних гелікоптерів та легкомоторної авіації. У стрій вводять нові екіпажі.

Застосування легкомоторної авіації дозволяє ефективно вражати російські БпЛА на більших висотах,

– повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше аналітики Defense Express звернули увагу на те, що росіяни перейняли український досвід із використанням спортивно-тренувальних літаків Як-52 для перехоплення дронів.

Також триває спільна робота Сил оборони й виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів. "Маємо пришвидшити розробку й впровадження їх у війська, адже в умовах технологічного змагання противник постійно вдосконалює свої засоби", – зауважив Сирський.

Він визначив необхідні завдання всім залученим структурам – насамперед щодо підвищення ефективності знищення безпілотників і розгортання нових підрозділів, оснащених дронами-перехоплювачами.

Сирський провів нараду: дивіться фото

Атаки дронами-камікадзе: що кажуть експерти?