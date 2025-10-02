Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, для протиповітряної оборони України пріоритетом є крилаті ракети.

Небезпека від дронів та ракет

Павло Нарожний зазначив, що більшість людей не помічають ударів крилатими та балістичними ракетами, бо значна кількість з них летить саме на військові об'єкти. Вони не завдають там великої шкоди.

Часто ми чуємо про обстріли по Старокостянтинову. Це стратегічний аеродром, на якому зберігають літаки. Але ж наші F-16 продовжують чомусь літати попри ці всі обстріли. Отже, все побудоване так, що навіть ці величезні ракети великої шкоди зробити не можуть,

– сказав він.

Майже у кожне місто України летіли крилаті ракети. Однак їх ворог виробляє не так багато. Крім того, в України доволі розвинута система ППО. Саме крилаті ракети є для них пріоритетом.

Якщо обиратимуть, що збивати – "Шахед" чи крилату ракету – звісно, збиватимуть крилату ракету, бо боєголовка набагато більша. Для цивільних жителів більшу небезпеку несуть, мабуть, "Шахеди". Якщо в цілому для України – важко сказати. Бо і крилаті ракети, і балістичні ракети несуть велику небезпеку,

– пояснив військовий експерт.

