Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, что российские ракеты во время падения теперь могут делать определенные маневры. Это происходит на последнем участке, когда они начинают осуществлять атаку на объект.

Действительно ли Украина сбивает меньше ракет?

"Судя по всему, количество поражений действительно упало. Это мы заметили уже давно, еще тогда, когда у нас возникали вопросы относительно дефицита ракет Patriot, которые могут сбивать баллистические цели", – сказал авиационный эксперт.

Скорее всего, когда ракета уже атакует цель, фактически падает на голову почти вертикально, то при этом может делать какой-то маневр. Ранее, ни "Кинжал", ни "Искандер" этого не делали, но на последнем участке это стало возможным.

Предполагают, что компания Raytheon, которая занимается разработкой ракет – перехватчиков, очень медленно вносит изменения. Их нужно вносить именно на уровне именно программирования, как это делают россияне. У нас это происходит, но не с той скоростью, с которой бы хотелось,

– заметил Константин Криволап.

Сложилась ситуация, что мы сбиваем много "Шахеди", здесь все зависит от нас. А если говорим о сбивании баллистики, то есть ряд других факторов, на которые мы не имеем влияния.

Почему возникают проблемы со сбиванием?

Стоит понимать, как происходит поражение цели. Сначала идет наведение по радиолокационному лучу, а уже на последнем участке перехвата на локатор в самой ракете. Еще в 90-ых годах впервые произошел перехват с помощью кинетического удара.

Если вспомнить один из первых "Кинжалов", который мы сбили, то там достаточно конкретно в боевой части, в головке ракеты можно было увидеть дырку, как от ломика,

– заметил Константин Криволап.

Поэтому, скорее всего, нужно работать над алгоритмами. Например, мы могли сбивать те ракеты, которые шли на Староконстантинов и делали это в районе Киева. Цели проходили на том расстоянии, на котором мы могли их перехватить.

"А когда они начинают тормозить свою баллистическую траекторию и просто сваливаться вниз, то, вероятно, возникают проблемы", – добавил авиационный эксперт.

То есть россияне могли изменить алгоритмы управления ракетой. Речь идет не о создании дополнительных возможностей, которых раньше не было, а об алгоритмах, которые враг не знал, как использовать.

