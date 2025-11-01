Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів запустила Росія під час атаки?

Уночі російські загарбники запустили 223 дрони по Україні. Ворог атакував з таких напрямків:

Курськ,

Міллєрово,

Брянськ, Орел,

Приморсько-Ахтарськ,

Гвардійське.

Близько 140 з дронів були "Шахедами". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 206 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 7 локаціях.

Як відпрацювала ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ