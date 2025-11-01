Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сколько дронов запустила Россия во время атаки?
Ночью российские захватчики запустили 223 дрона по Украине. Враг атаковал с таких направлений:
- Курск,
- Миллерово,
- Брянск, Орел,
- Приморско-Ахтарск,
- Гвардейское.
Около 140 из дронов были "Шахедами". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 206 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 7 локациях.
Как отработала ПВО / Фото Воздушных сил ВСУ