Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Ракети можуть використовуватися для ударів по Росії.
До теми Дозвіл на удари по Росії отримано: куди дістають ракети Storm Shadow
Що відомо про постачання нової партії Storm Shadow?
У той час, коли Росія постійно отримує нові санкції, західні партнери продовжують підтримувати Україну. Це своєрідний сигнал Володимиру Путіну про те, що військова допомога надаватиметься довше, ніж Кремль зможе підтримувати свою військову економіку.
Велика Британія вже передала Україні нову партію високоточних ракет повітряного базування з дальністю польоту понад 250 кілометрів.
Президент США знову заперечив можливість найближчим часом надати Україні Tomahawk, а от європейські лідери дають Силам оборони можливість захищатися від ворога.
Storm Shadow вже допомагали українським військовим завдавати ударів по Росії. Один з підтверджених випадків застосування цих ракет британського виробництва – це удар по одному з хімічних заводів, коли російська протиповітряна оборона не змогла збити ці цілі.
Варто зазначити! Storm Shadow летять близько до місцевості на високих швидкостях, використовуючи навігацію. Уперше ці високоточні ракети застосували по військових цілях у Росії, коли тодішній президент Джо Байдена схвалив обмеження на використання Києвом зброї для ударів по Росії.
Яку зброю Україна нещодавно отримала від партнерів?
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримала нові системи Patriot від Німеччини. ППО, ймовірно, вже прибула в Україну, однак невідомо, скільки систем цього разу передали партнери.
Для протидії російським КАБам Україна може закупити у Швеції від 100 до 150 нових винищувачів Gripen. Відповідна угода вже підписана й уже наступного року перші літаки можуть з'явитися на озброєнні Повітряних Сил. Пілотів готують до роботи з Gripen.
Попри те, що Дональд Трамп точно не говорить про свої наміри передати, чи ні, ракети Tomahawk, Пентагон дозволив Білому дому постачати цю зброю Україні.