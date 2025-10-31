Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох американських та європейських чиновників, ознайомлених з цим питанням, пише 24 Канал.

Що вирішив Пентагон щодо Tomahawk?

За словами співрозмовників видання, Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на поставки Україні крилатих ракет Tomahawk, дальністю близько 1,6 тисячі кілометрів, обговорення щодо яких тривали щонайменше місяць.

CNN пише, що в американському відомстві вирішили, передача ракет Україні не вплине негативно на американські запаси, на що раніше неодноразово посилався Білий дім, коментуючи повідомлення про їхнє надання.