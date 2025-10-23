Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Важные истории".

Що сказав Путін про Tomahawk?

Він висловився так: відповідь Росії у разі завдання ударів Tomahawk по території Росії буде "серйозною, якщо не сказати приголомшливою". Путін не конкретизував, що саме зробить.

А самі розмови про можливість постачання ракет Tomahawk Києву назвав спробою ескалації – повторивши свої попередні заяви. Раніше в Росії не раз говорили про збільшення напруги в міжнародних відносинах, якщо США все ж підуть на цей крок. І натякали на можливість відповіді.

Втім, говорячи про зрив своєї зустрічі з Трампом, диктатор сказав, що вона, імовірно, перенесена. Бо "діалог завжди краще, ніж війна".

Також Путін додав, що Будапешт як місце зустрічі, та й саму зустріч запропонували США. А от у Росії вважали, що такі візити слід добре готувати. І вважають так і зараз.

Санкції США проти Росії Путін назвав значними і водночас такими, які не вплинуть на економіку його країни.

Останні новини щодо ракет Tomahawk