Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Важные истории".

Що сказав Путін про Tomahawk?

Він висловився так: відповідь Росії у разі завдання ударів Tomahawk по території Росії буде "серйозною, якщо не сказати приголомшливою". Путін не конкретизував, що саме зробить.

А самі розмови про можливість постачання ракет Tomahawk Києву назвав спробою ескалації – повторивши свої попередні заяви. Раніше в Росії не раз говорили про збільшення напруги в міжнародних відносинах, якщо США все ж підуть на цей крок. І натякали на можливість відповіді.

Втім, говорячи про зрив своєї зустрічі з Трампом, диктатор сказав, що вона, імовірно, перенесена. Бо "діалог завжди краще, ніж війна".

Також Путін додав, що Будапешт як місце зустрічі, та й саму зустріч запропонували США. А от у Росії вважали, що такі візити слід добре готувати. І вважають так і зараз.

Санкції США проти Росії Путін назвав значними і водночас такими, які не вплинуть на економіку його країни.

Останні новини щодо ракет Tomahawk

  • Володимир Зеленський 24 жовтня заявив: Україна не б'є далекобійними американськими ракетами по Росії. Але про окуповані території не йдеться.

  • Український президент підкреслив: усе змінюється так швидко, що, можливо, Україна матиме "Томагавки" вже завтра.

  • А ще ця зброя є і в ЄС, тому Київ говорить про "Томагавки" не тільки зі США.

  • Ракети вітчизняного виробництва можуть летіти до 3000 кілометрів.

  • Напередодні ЗМІ писали, що США скасували обмеження для України на використання далекобійних ракет по Росії. Трамп спростував цю інформацію.

  • Як пояснив президент США, щоб опанувати ці складні системи, слід вчитися від 6 до 12 місяців. Американці могли би запускати самі ці ракети, але не робитимуть цього.

  • Слід сказати, що пускові для "Томагавків" – це переважно кораблі, та все ж є одна наземна система.