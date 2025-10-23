Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Важные истории".
Дивіться також Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна
Що сказав Путін про Tomahawk?
Він висловився так: відповідь Росії у разі завдання ударів Tomahawk по території Росії буде "серйозною, якщо не сказати приголомшливою". Путін не конкретизував, що саме зробить.
А самі розмови про можливість постачання ракет Tomahawk Києву назвав спробою ескалації – повторивши свої попередні заяви. Раніше в Росії не раз говорили про збільшення напруги в міжнародних відносинах, якщо США все ж підуть на цей крок. І натякали на можливість відповіді.
Втім, говорячи про зрив своєї зустрічі з Трампом, диктатор сказав, що вона, імовірно, перенесена. Бо "діалог завжди краще, ніж війна".
Також Путін додав, що Будапешт як місце зустрічі, та й саму зустріч запропонували США. А от у Росії вважали, що такі візити слід добре готувати. І вважають так і зараз.
Санкції США проти Росії Путін назвав значними і водночас такими, які не вплинуть на економіку його країни.
Дивіться також "Не час залишати Україну в підвішеному стані": чому Трамп має надати Україні ракети Tomahawk
Останні новини щодо ракет Tomahawk
Володимир Зеленський 24 жовтня заявив: Україна не б'є далекобійними американськими ракетами по Росії. Але про окуповані території не йдеться.
Український президент підкреслив: усе змінюється так швидко, що, можливо, Україна матиме "Томагавки" вже завтра.
А ще ця зброя є і в ЄС, тому Київ говорить про "Томагавки" не тільки зі США.
Ракети вітчизняного виробництва можуть летіти до 3000 кілометрів.
Напередодні ЗМІ писали, що США скасували обмеження для України на використання далекобійних ракет по Росії. Трамп спростував цю інформацію.
Як пояснив президент США, щоб опанувати ці складні системи, слід вчитися від 6 до 12 місяців. Американці могли би запускати самі ці ракети, але не робитимуть цього.
Слід сказати, що пускові для "Томагавків" – це переважно кораблі, та все ж є одна наземна система.