Про плани німецького керівництва повідомляє Financial Times.

Що відомо про німецьку зацікавленість у "Фламінго"?

Співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман розповів про зацікавленість Німеччини в українській зброї. Уряд цієї країни розглядає варіант, за якого йому доведеться знайти альтернативу американським далекобійним ракетам Tomahawk.

Українські "Фламінго" є дуже привабливим для Берліна варіантом. Німецька сторона має інтерес не лише до ракет, а й дронів, які вже закуповує для Бундесверу.

У понеділок, 11 травня, до Києва приїжджав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він назвав технологічні досягнення України надзвичайними. Політик також розповів, що Київ та Берлін розглядають можливість створення спільних підприємств у сфері БпЛА великої дальності, протиповітряної оборони та засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби).

За повідомленнями ЗМІ, у квітні 2026 року Fire Point та німецький виробник ракет Diehl Defence підписали угоду про технологічну співпрацю. Штілерман відмовився підтвердити цю угоду, але зазначив, що вони з німецькими партнерами працюють над розробкою протиракетного щита в Європі.

Ідея зброї нашої розробки полягає в тому, що ми продаємо не лише зброю, і не тільки безпеку, але й незалежність у безпеці,

– заявив Штілерман.

Що відомо про ракету "Фламінго"?

Ракета "Фламінго" здатна набирати швидкість до 950 кілометрів на годину, а її крейсерська швидкість сягає 850 – 900 кілометрів за годину. Розмах крила ракети може бути до 6 метрів. Можливий час польоту перевищує 4 години.

Бойова частина української розробки важить тонну. Для порівняння, в американської Tomahawk – 450 кілограмів. Ще одна перевага української ракети полягає в тому, що в ній використовується супутникова навігація, стійка до РЕБ, а також інерціальна система.

Денис Штілерман розповів, що Fire Point виробляє приблизно 200 ракет "Фламінго" на місяць, однак може і більше, якщо будуть гроші й замовлення.

Як ЗСУ можуть застосовувати "Фламінго"?