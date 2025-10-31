Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех американских и европейских чиновников, ознакомленных с этим вопросом, пишет 24 Канал.

Что решил Пентагон по поводу Tomahawk?

По словам собеседников издания, Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, дальностью около 1,6 тысячи километров, обсуждения по которым продолжались по меньшей мере месяц.

CNN пишет, что в американском ведомстве решили, передача ракет Украине не повлияет негативно на американские запасы, на что ранее неоднократно ссылался Белый дом, комментируя сообщения об их предоставлении.