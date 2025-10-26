Однак отримати шведські винищувачі не вдасться швидко й одномоментно. Військовий оглядач Василь Пехньо в етері 24 Каналу вказав на кілька важливих аспектів підписаної угоди.

Коли Україна може отримати шведські Gripen?

Днями Швеція підписала з Україною угоду про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей. Вона передбачає продаж Україні від 100 до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E. Хоч угода передбачає співпрацю до 10 років, літаки можуть з'явитися і швидше. За словами Володимира Зеленського, перші літаки Україна зможе отримати вже наступного року.

Передбачається, що це одна з наймасштабніших угод, яку уклала Україна в контексті свого переозброєння. Мовиться про виробництво абсолютно нових літаків. До цього моменту Україна не отримувала нової авіації,

– зауважив Василь Пехньо.

Загалом західні літаки підсилять українські ВПС не просто зараз, а в найближчі роки Зокрема, це можна розглядати і як певні гарантії безпеки.

"У такій величезній кількості – 150 одиниць – вони точно не з'являться одразу. Єдине, що можливо наступного року – закінчення навчання пілотів та технічного персоналу. Відтак можна припустити, що коли у нас з'являться підготовлені люди – з'являться і літаки", – зазначив військовий оглядач.

Водночас, варто додати, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що зі Швецією обговорюється не лише можливість купівлі нових літаків, але й можливість отримання тих, які вже використовує Швеція.

"Тобто наступного року у нас можуть з'явитись вже вживані Gripen, а надалі, впродовж десятиріччя, вироблятимуть літаки для переозброєння ВПС України загалом", – пояснив Пехньо.

Крім того, важливим моментом є те, що наразі остаточної угоди не існує – наразі є лиш рамковий меморандум. Сценарії реалізації цієї угоди мають далі напрацювати обидві сторони.

