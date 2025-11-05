Это повлияет на водоснабжение и работу транспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумской городской совет.

Что известно о перебоях со светом в Сумах?

По данным Сумского городского совета, вода будет подаваться по графику с пониженным давлением с 05:00 до 10:00 для жителей района Химгородка, Басов, улицы Сергея Табалы, Харьковской, проспекта Свободы, улицы Холодноярской бригады, Украинской Народной Республики, Шестидесятников, проезда Сапуховского и прилегающих улиц.

Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации энергоснабжения. Кроме этого, в связи с перебоями в электроснабжении, на маршрутах по состоянию на 8:20 курсируют только троллейбусы с автономным ходом. Автобусы работают в обычном режиме и курсируют по расписанию.

Какова ситуация со светом в Украине?