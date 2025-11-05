Это повлияет на водоснабжение и работу транспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумской городской совет.
Что известно о перебоях со светом в Сумах?
По данным Сумского городского совета, вода будет подаваться по графику с пониженным давлением с 05:00 до 10:00 для жителей района Химгородка, Басов, улицы Сергея Табалы, Харьковской, проспекта Свободы, улицы Холодноярской бригады, Украинской Народной Республики, Шестидесятников, проезда Сапуховского и прилегающих улиц.
Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации энергоснабжения. Кроме этого, в связи с перебоями в электроснабжении, на маршрутах по состоянию на 8:20 курсируют только троллейбусы с автономным ходом. Автобусы работают в обычном режиме и курсируют по расписанию.
Какова ситуация со светом в Украине?
В среду, 5 ноября, в Украине ввели ограничения потребления электроэнергии с 07:00 до 21:00 для бытовых потребителей и с 07:00 до 22:00 для промышленных потребителей. В большинстве областей действуют графики почасовых отключений (ГПО). Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно.
Стоит заметить, что сейчас в Украине невозможно спрогнозировать отключение света на неделю из-за регулярных российских ударов и похолодания. Однако энергетики работают над обеспечением стабильности, усилением сетей и проводят восстановительные работы на местах попаданий.