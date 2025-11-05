Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Авіаексперт припустив, як сили ППО можуть використати нові Patriot від Німеччини
Скільки "Шахедів" збили під час атаки 4 – 5 листопада?
Відповідно до повідомлення Повітряних сил, ворог запустив не тільки "Шахеди", але й "Гербери" та безпілотники інших типів. Атака почалася з 19:00 4 листопада і досі триває, адже в повітряному просторі є декілька ворожих БпЛА.
Загалом російських ударних дронів було 80, їх запускали з Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. "Шахедів" із них – близько 50.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– написали в ПС.
Там заявили, що зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих на 2 локаціях.
Де були вибухи вночі 5 листопада?
Передусім у Павлограді на Дніпропетровщині, куди прилетіли "Шахеди". Вибухи пролунали опівночі.
О пів на п'яту ранку росіяни випустили балістичні ракети по Сумщині. Зранку там є проблеми з електроенергією.
Вночі й під ранок окупанти били по Миколаєву "Шахедами" та авіаційними засобами ураження, тип яких іще встановлюється. Можливо, це були КАБи. Під атаку потрапила промислова інфраструктура. Постраждалих немає.
Вдарили і по Новгород-Сіверському на Чернігівщині, там є троє поранених.
У Куп'янську через удари дронами загинули 62-річна і 42-річна жінки, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури.
Загалом у 2025 році росіяни запустили в чотири рази більше "Шахедів", ніж рік тому. Sky News указують, що українська ППО збиває 64 відсотки дронів.