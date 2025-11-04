Кількість запусків дронів-смертників зросла на 303%, що створює безпрецедентний тиск на українську систему протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також В Авдіївці знищено штаб одного з найбоєздатніших російських підрозділів БпЛА

Чому Росія запускає на Україну все більше "Шахедів"?

У виданні, посилаючись на дані Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), зазначають, що близько 64% дронів цього року вдалося збити. Це трохи менше, ніж у 2024-му (68%), адже масовані атаки перенавантажують ППО.

Попри це, українські військові перехоплюють більшість "Шахедів" ще до того, як вони встигають завдати удару. Кореспондент Sky News Джон Спаркс бачив, як українські підрозділи на сході країни знищують російські дрони просто в повітрі.

Водночас дедалі більше безпілотників прориваються крізь оборону, спричиняючи жертви серед цивільного населення. За даними Моніторингової місії ООН, з січня по вересень 2025 року внаслідок російських ракетних і дронових атак загинули щонайменше 494 мирних жителі.

Це перший рік, коли ООН почала окремо відстежувати удари "Шахедів" та інших барражуючих боєприпасів, тому точні порівняння з попередніми періодами поки неможливі.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росія отримувала іранські "Шахеди", а згодом налагодила власне виробництво під назвами "Герань-1" і "Герань-2".

Експерти компанії EODynamis кажуть, що росіяни постійно модифікують ці дрони, додаючи важчі боєголовки – від 50 до 90 кілограмів, а також експериментують з типами вибухівки: осколково-фугасною та термобаричною, яка здатна знищувати укріплення.

Окрім цього, в липні російські медіа показали кадри із заводу з виробництва "Шахедів" у спецекономзоні "Алабуга" (Татарстан). За повідомленнями, підприємство планує випускати до 25 тисяч дронів на рік, а, за даними української розвідки, до кінця 2025 року Росія може виготовити приблизно 79 тисяч таких апаратів.

Фахівець CSIS Ясір Аталан пояснює, що Росія використовує тактику виснаження. Масовими атаками вона змушує Україну витрачати дорогі ресурси на перехоплення дешевших цілей.

Мета нападника – змусити захисника витратити час, зусилля і гроші. Ви можете збивати "Шахеди", але кожен запуск – це ще одна спроба виснажити оборону,

– сказав він.

У Sky News підкреслюють, що вартість одного дрона Shahed оцінюють у 20 – 50 тисяч доларів, тоді як ракета ППО може коштувати в сотні тисяч. Саме тому українські війська дедалі частіше застосовують дрони-перехоплювачі, щоб зменшити дисбаланс вартості.

Експерт із вибухівки Чарлі Валентайн наголошує, що успіх у війні дронів залежить від того, хто швидше адаптується і зможе діяти найбільш економічно.

Атаки "Шахедів" на Україну: коротко про головне