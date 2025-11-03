Росія спалила склад снеків Flint у Павлограді

Про це розповів співзасновник компанії Іван Омельченко у себе в соцмережах, передає 24 Канал.

Учора ворог продовжив свою війну проти українських чипсів і сухариків: о 14:30 було повністю знищено склад готової продукції та сировини площею 11 000 квадратних метри у Павлограді,

– написав він.

Збитки на мільйони

За словами Омельченка, знищено продукцію на десятки мільйонів гривень. Рятувальники не могли одразу почати гасити пожежу, оскільки атака "Шахедів" тривала. Ліквідація займала всю ніч.

На щастя, жертв серед працівників немає – на підприємствах компанії завчасно облаштували укриття, які допомогли уникнути трагедії.

Вважаю це ключовим фактором збереження життів. Ми вистоїмо – питання лише ціни. Але особиста безпека — обов'язок кожного,

— додав співзасновник Star Brands.

Компанія вже зазнавала атаки

Це вже не перший удар по виробничих потужностях компанії. 23 квітня 2025 року через атаку "Шахедами" згоріли два склади у Синельниківському районі загальною площею 6 500 квадратних метри, тоді збитки перевищили 30 мільйонів гривень.

Довідково. Група компаній Star Brands (до 2021 року – Snack Production) працює у Дніпрі з 2014 року. Її бренди – Flint, Big Bob, Khutorok, Hroom, Grizzly, San Sanych, Zeffir, La Pasta та інші – добре відомі на українському ринку снеків і продуктів харчування.

Український бізнес під прицілом ворога