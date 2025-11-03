Россия сожгла склад снеков Flint в Павлограде

Об этом рассказал соучредитель компании Иван Омельченко у себя в соцсетях, передает 24 Канал.

Вчера враг продолжил свою войну против украинских чипсов и сухариков: в 14:30 был полностью уничтожен склад готовой продукции и сырья площадью 11 000 квадратных метров в Павлограде,

– написал он.

Убытки на миллионы

По словам Омельченко, уничтожена продукция на десятки миллионов гривен. Спасатели не могли сразу начать тушить пожар, поскольку атака "Шахедов" продолжалась. Ликвидация занимала всю ночь.

К счастью, жертв среди работников нет – на предприятиях компании заблаговременно обустроили укрытия, которые помогли избежать трагедии.

Считаю это ключевым фактором сохранения жизней. Мы выстоим – вопрос только цены. Но личная безопасность - обязанность каждого,

- добавил соучредитель Star Brands.

Компания уже подвергалась атаке

Это уже не первый удар по производственным мощностям компании. 23 апреля 2025 года из-за атаки "Шахедами" сгорели два склада в Синельниковском районе общей площадью 6 500 квадратных метров, тогда убытки превысили 30 миллионов гривен.

Справочно. Группа компаний Star Brands (до 2021 года – Snack Production) работает в Днепре с 2014 года. Ее бренды – Flint, Big Bob, Khutorok, Hroom, Grizzly, San Sanych, Zeffir, La Pasta и другие – хорошо известны на украинском рынке снеков и продуктов питания.

