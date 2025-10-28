Склад "Огнярь" полностью уничтожен
Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook, передает 24 Канал. По словам представителей бренда, вражеская ракета полностью уничтожила один из их складов, расположенный в Деснянском районе столицы.
Испугались ли мы? Да! Потому что там могли быть люди – и слава всем богам, на момент удара никого не было,
- отметили в компании.
Сумма убытков
Владелец торговой марки "Вогняр", который сейчас служит в Силах обороны Украины, сообщил, что предварительно убытки оцениваются минимум в 200 000 долларов.
Соусы, которые хранились на складе почти не уцелели, но не всех линеек / Фото с фейсбука компании
Несмотря на разрушения, предприятие продолжает работу. Команда перестраивает логистические цепочки и использует другие склады для обеспечения поставок в торговые сети. Заказы через интернет-магазин выполняются в штатном режиме.
Украинский бизнес под прицелом врага
- К слову, атака 25 октября повредила производственные мощности компании Idealist Coffee, крупнейшего производителя дрип-кофе в Украине.
- Российский обстрел уничтожил склад компании "Оптима-Фарм", нанеся ущерб более 100 миллионов долларов.
- Также враг сразрушал новый салон красоты Backstage на Подоле в Киеве, который недавно открылся после ремонта.