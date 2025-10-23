Что известно о последствиях атаки для этих брендов, масштабы повреждений, рассказывает 24 Канал.

Последствия для книжного магазина "Плекай"

Как сообщила для Суспільне. Культура соучредитель книжного магазина Екатерина Иванова, пострадавших нет, и "Плекай продолжит работать в обычном режиме.

Мы держимся. Люди – главное. Книги тоже на месте, поэтому работаем дальше,

– сказала Екатерина Иванова.

В книжном магазине забивают окна, чтобы возобновить работу / Скриншот из инстаграма

Шоурум Etnodim остался без окон

В шоуруме Etnodim взрывной волной выбило окна, поврежден фасад, двери и освещение, но вышиванки остались невредимыми. В команде бренда отметили для "Виледж", что окна временно закроют плитами ДСП, чтобы магазин мог работать дальше.

В шоуруме Etnodim выбиты окна / Фото "Виледж"

Пострадавших среди работников шоурума нет / Фото "Виледж"

Вышиванки тоже невредимы / Фото "Виледж"

Повреждения синагоги

Повреждения получила и Киевская большая хоральная синагога – взрывной волной разбиты окна и витражи, созданные 25 лет назад во время реставрации, а также двери и воздуховод.

На обнародованных видео видны последствия удара по Подольскому району столицы. В частности, повреждены фасады зданий, выбитые стекла и осколки стекла на улицах.

Что известно об атаке россиян?