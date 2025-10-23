Що відомо про наслідки атаки для цих брендів, масштаби пошкоджень, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Будинок режисера фільму "Коли ти вийдеш заміж" постраждав під час атаки на Київ

Наслідки для книгарні "Плекай"

Як повідомила для Суспільне. Культура співзасновниця книгарні Катерина Іванова, постраждалих немає, і "Плекай продовжить працювати у звичному режимі.

Ми тримаємось. Люди – головне. Книги теж на місці, тому працюємо далі,

– сказала Катерина Іванова.

У книгарні забивають вікна, аби відновити роботу / Скриншот з інстаграму

Шоурум Etnodim залишився без вікон

У шоурумі Etnodim вибуховою хвилею вибило вікна, пошкоджено фасад, двері та освітлення, але вишиванки залишилися неушкодженими. У команді бренду зазначили для "Віледж", що вікна тимчасово закриють плитами ДСП, аби магазин міг працювати далі.

У шоурумі Etnodim вибито вікна / Фото "Віледж"

Постраждалих серед працівників шоуруму немає / Фото "Віледж"

Вишиванки теж неушкоджені / Фото "Віледж"

Пошкодження синагоги

Пошкоджень зазнала і Київська велика хоральна синагога – вибуховою хвилею розбито вікна та вітражі, створені 25 років тому під час реставрації, а також двері та повітропровід.

На оприлюднених відео видно наслідки удару по Подільському району столиці. Зокрема, пошкоджені фасади будівель, вибиті шибки та уламки скла на вулицях.

Що відомо про атаку росіян?