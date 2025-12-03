Как Airbus сократит поставки самолетов?

Компания сокращает планы поставок до примерно 790 самолетов на 2025 год из-за проблем с качеством поставщиков, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также "Легенды" уходят: удастся ли заменить руководителей JPMorgan, Apple и легендарного Баффета

Крупнейший в мире производитель самолетов ранее ожидал поставить около 820 коммерческих самолетов в этом году. Популярный A320 обогнал Boeing 737 в октябре и стал самой продаваемой моделью в истории.

Инженеры Airbus обнаружили дефекты на более широком наборе панелей фюзеляжа A320 во время подготовки к проверке сотен самолетов. Около 40% поврежденных самолетов все еще находятся на сборочных линиях.

Впервые сообщило о проблеме промышленного качества стало известно в конце ноября, после того, как тысячи самолетов A320 нуждались в замене программного обеспечения в течение выходных.

Генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что проблема с панелями фюзеляжа также повлияла на поставки в ноябре. Компания должна опубликовать данные за ноябрь в пятницу, но источники в отрасли сообщили Reuters, что в том месяце она поставила 72 самолета, что меньше, чем ожидалось.

Что известно о дефектах в самолетах Airbus?