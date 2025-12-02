Когда откроют ТРЦ Gulliver?
Gulliver поэтапно открывают после ликвидации чрезвычайной ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на Ощадбанк.
Для посетителей откроют безопасную часть комплекса, а именно два этажа его торгово-развлекательной части. Так, доступ к торговым площадям первого и минус первого этажей откроют 12 декабря.
О точном перечне магазинов, которые откроют двери для клиентов 12 декабря, сообщат дополнительно. Когда откроют другие этажи и офисную часть Gulliver – пока неизвестно, решение будут принимать после дальнейшей ликвидации причин возможного наступления чрезвычайной ситуации.
Что известно о ситуации с ТРЦ Gulliver?
26 июля 2025 года ТРЦ Gulliver стал собственностью государственного консорциума, в который входят Ощадбанк и Укрэксимбанк. Тогда компании, связанные с Виктором Полищуком, прекратили обслуживание кредитов, а директору комплекса Ирине Круппе было объявлено подозрение в завышении налогового кредита по НДС.
17 октября Шевченковский райсуд Киева снял арест с Gulliver, наложенный в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Три О" по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые получили право собственности на комплекс из-за долговых обязательств, начали работу над стабилизацией управления
30 октября ТРЦ Gulliver в Киеве временно закрыли из-за корпоративного конфликта между новыми владельцами – государственными банками и бывшим руководством. Бывшие владельцы саботируют передачу управления, что создает риски для безопасности посетителей и арендаторов, и это стало основанием для приостановления работы центра.
Все арендаторы ТРЦ Gulliver были освобождены от арендных платежей на все время временного приостановления его работы.