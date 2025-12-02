Когда откроют ТРЦ Gulliver?

Gulliver поэтапно открывают после ликвидации чрезвычайной ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на Ощадбанк.

Для посетителей откроют безопасную часть комплекса, а именно два этажа его торгово-развлекательной части. Так, доступ к торговым площадям первого и минус первого этажей откроют 12 декабря.

О точном перечне магазинов, которые откроют двери для клиентов 12 декабря, сообщат дополнительно. Когда откроют другие этажи и офисную часть Gulliver – пока неизвестно, решение будут принимать после дальнейшей ликвидации причин возможного наступления чрезвычайной ситуации.

Что известно о ситуации с ТРЦ Gulliver?