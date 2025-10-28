Склад "Вогняр" повністю знищено

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає 24 Канал. За словами представників бренду, ворожа ракета повністю знищила один із їхніх складів, розташований у Деснянському районі столиці.

Чи ми злякались? Так! Бо там могли бути люди – і дякувати всім богам, на момент удару нікого не було,

— зазначили у компанії.

Сума збитків

Власник торгової марки "Вогняр", який нині служить у Силах оборони України, повідомив, що попередньо збитки оцінюються щонайменше у 200 000 доларів.

Соуси, які зберігались на складі майже не вціліли, але не усіх лінійок / Фото з фейсбуку компанії

Попри руйнування, підприємство продовжує роботу. Команда перебудовує логістичні ланцюжки й використовує інші склади для забезпечення постачання у торговельні мережі. Замовлення через інтернет-магазин виконуються у штатному режимі.

