Склад "Вогняр" повністю знищено
Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає 24 Канал. За словами представників бренду, ворожа ракета повністю знищила один із їхніх складів, розташований у Деснянському районі столиці.
Чи ми злякались? Так! Бо там могли бути люди – і дякувати всім богам, на момент удару нікого не було,
— зазначили у компанії.
Сума збитків
Власник торгової марки "Вогняр", який нині служить у Силах оборони України, повідомив, що попередньо збитки оцінюються щонайменше у 200 000 доларів.
Соуси, які зберігались на складі майже не вціліли, але не усіх лінійок / Фото з фейсбуку компанії
Попри руйнування, підприємство продовжує роботу. Команда перебудовує логістичні ланцюжки й використовує інші склади для забезпечення постачання у торговельні мережі. Замовлення через інтернет-магазин виконуються у штатному режимі.
Український бізнес під прицілом ворога
- До слова, атака 25 жовтня пошкодила виробничі потужності компанії Idealist Coffee, найбільшого виробника дріп-кави в Україні.
- Російський обстріл знищив склад компанії "Оптіма-Фарм", завдавши збитків понад 100 мільйонів доларів.
- Також ворог зруйнував новий салон краси Backstage на Подолі в Києві, який нещодавно відкрився після ремонту.